Nomura zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 34.61 JPY gegenüber 30.49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nomura mit einem Umsatz von insgesamt 1’322.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’161.21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch