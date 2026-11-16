Nomura System präsentierte Quartalsergebnisse

Nomura System hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.13 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 874.9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 787.3 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch