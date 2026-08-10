Nomura System öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nomura System stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 839.8 Millionen JPY – ein Plus von 14.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nomura System 736.4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch