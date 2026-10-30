Nomura: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nomura hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nomura in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.31 Milliarden USD im Vergleich zu 7.88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch