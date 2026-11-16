Nomura Micro Science legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomura Micro Science hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Nomura Micro Science vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12.14 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24.99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Nomura Micro Science mit einem Umsatz von insgesamt 14.93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch