Nomura Micro Science: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nomura Micro Science gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12.27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.81 Prozent zurück. Hier wurden 9.20 Milliarden JPY gegenüber 12.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch