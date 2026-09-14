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14.09.2026 06:37:00
NOMURA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NOMURA veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 137.84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 123.88 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.20 Milliarden JPY – ein Plus von 17.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOMURA 1.88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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