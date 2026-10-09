NOMURA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NOMURA hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 17.79 JPY. Im letzten Jahr hatte NOMURA einen Gewinn von 12.70 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch