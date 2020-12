Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Stéphane Le Bouyonnec est nommé, à compter du 17 décembre 2020, secrétaire général associé, Internet haute vitesse, Projets spéciaux de connectivité au ministère du Conseil exécutif. M. Le Bouyonnec est consultant en pratique privée.

MmeNathalie Tremblay est nommée, à compter du 11 janvier 2021, secrétaire adjointe aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. Mme Tremblay est vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec.

Ministère des Finances

MmeLucie Pageau est nommée, à compter du 5 janvier 2021, sous-ministre adjointe - contrôleuse des finances au ministère des Finances. Mme Pageau est directrice générale des comptes publics au Contrôleur des finances de ce ministère.

Agence du revenu du Québec

M. Jean-Philippe Day est nommé, à compter du 11 janvier 2021, vice-président de l'Agence du revenu du Québec. M. Day est directeur général des relations du travail et de la gouvernance en éthique au secrétariat du Conseil du trésor.

Comité de déontologie policière

Mme Isabelle Côté est nommée, à compter du 7 janvier 2021, membre du Comité de déontologie policière. Mme Côté est conseillère juridique au Service juridique de ce comité.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

M. Luc Boileau est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Musée d'Art contemporain de Montréal

M. John Zeppetelli est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et directeur général du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Tribunal administratif du Québec

MmeNatalie Benoit est nommée, à compter du 5 janvier 2021, membre travailleuse sociale du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Benoit est cheffe de service de l'équipe évaluation Orientation Kateri-Chambly à la Direction de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Comité consultatif de l'environnement Kativik

Mme André-Anne Gagnon est nommée membre du Comité consultatif de l'environnement Kativik.

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

MM. Francis Gauthier et Mathieu Laberge ainsi que MmeShannon Goedike sont nommés membres du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Commission sur les soins de fin de vie

Mme Josée Courchesne est nommée de nouveau membre et désignée de nouveau vice-présidente de la Commission sur les soins de fin de vie.

MmesMaryse Carignan, Marielle Philibert et Bilkish Vissandjée ainsi que MM. Pierre Deschamps, Patrick Durivage, Jean Lambert, David Lussier et Robert Thiffault sont nommés de nouveau membres de cette commission.

Corporation d'urgences-santé

MmeNajat Chaer est nommée membre du conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé.

École de technologie supérieure

M. Charles Sirois est nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

La Financière agricole du Québec

M. David Duval est nommé membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Régie du bâtiment du Québec

MmeGinette Tanguay est nommée membre du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec.

Société des alcools du Québec

MM. René Leprohon et Michael Lucas Vineberg sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Société des loteries du Québec

MmeKaty Yam est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Société québécoise d'information juridique

MM. Pierre E. Audet et Claude Laurent sont nommés de nouveau membres de la Société québécoise d'information juridique.

Mmes Michèle Demers, Karen Eltis, Johanka Giguère et Geneviève Vallée ainsi que MM. Charles Guay, Julien-Maurice Laplante, Alexandre Paul-Hus, Pierre E. Rodrigue et Bernard Synnott sont nommés membres de cette société.

Université du Québec à Montréal

François de Paul Nkombou est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

MmeFany O'Bomsawin est nommée membre du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec en Outaouais

M. Kamel Adi et MmeMuriel Dufour sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

M. Dimitri Della Faille de Leverghem et MmeLouise Renaud Labrie sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cette université.

