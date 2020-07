Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Josée De Bellefeuille est nommée, à compter du 10 août 2020, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif et greffière adjointe, chargée du Secrétariat à la législation et du Secrétariat du Conseil exécutif. Mme De Bellefeuille est secrétaire générale associée à la législation à ce ministère.

M. Ariel Genest-Boileau est nommé, à compter du 17 août 2020, secrétaire adjoint à la législation au ministère au Conseil exécutif. M. Genest-Boileau est conseiller en législation au Secrétariat à la législation à ce ministère.

Mme Maud-Andrée Lefebvre est nommée, à compter du 24 août 2020, cheffe de poste du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques du ministère du Conseil exécutif. MmeLefebvre est directrice de la Francophonie et de la Solidarité internationale au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Mme Marie-Josée Lizotte est nommée, à compter du 20 juillet 2020, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mme Lizotte est sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ministère de la Justice

MmeJuliette Champagne est nommée sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Champagne était sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Josée Doyon est nommée, à compter du 10 août 2020, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Doyon est directrice des ressources humaines et des communications à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval.

M. Vincent Lehouillier est nommé, à compter du 13 juillet 2020, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Lehouillier est sous-ministre adjoint à ce ministère.

Ministère des Transports

MmeIsabelle Mignault est nommée, à compter du 31 août 2020, sous-ministre adjointe au ministère des Transports. Mme Mignault est administratrice d'État affectée au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif.

Centre d'acquisitions gouvernementales

M. Pierre Julien est nommé, à compter du 1er septembre 2020, président-directeur général du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Julien est directeur général de SigmaSanté.

Conseil Cris-Québec sur la foresterie

M. Hervé Deschênes est désigné de nouveau président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.

École nationale de police du Québec

M. Pierre St-Antoine est nommé, à compter du 10 juillet 2020, membre du conseil d'administration et directeur général de l'École nationale de police du Québec. M. St-Antoine est directeur des affaires institutionnelles et des communications à cette école.

Infrastructures technologiques Québec

M. Guy Rochette est nommé, à compter du 1er septembre 2020, président-directeur général d'Infrastructures technologiques Québec. M. Rochette est vice-président aux services d'infrastructures du Centre de services partagés du Québec.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec - Université Laval

MmeIsabelle Roussin-Collin est nommée, à compter du 13 juillet 2020, présidente-directrice générale adjointe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Mme Roussin-Collin est directrice générale adjointe et directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique à cet institut.

Office des personnes handicapées du Québec

M. Daniel Jean est nommé, à compter du 20 juillet 2020, membre du conseil d'administration et directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. M. Jean est directeur général de l'assistance sociale au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Office des professions du Québec

MmeMarielle Coulombe est nommée, à compter du 17 août 2020, membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec. Mme Coulombe est directrice générale et secrétaire de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

Régie du logement

M. Grégor Des Rosiers est nommé, à compter du 13 juillet 2020, régisseur de la Régie du logement. M. Des Rosiers est greffier spécial à cette régie.

Société québécoise des infrastructures

MmeChantal Couturier est nommée, à compter du 31 août 2020, vice-présidente de la Société québécoise des infrastructures. Mme Couturier est sous-ministre adjointe au ministère des Transports.

Société de télédiffusion du Québec

MmeMarie Collin est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de télédiffusion du Québec.

Tribunal administratif du travail

MmeAnnie Beaudin est désignée, à compter du 13 juillet 2020, vice-présidente du Tribunal administratif du travail. Mme Beaudin est membre de ce tribunal.

Investissement Québec

M. Louis-Daniel Gauvin et Mme Marie-Soleil Tremblay sont nommés, à compter du 27 juillet 2020, membres indépendants du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Mme Éloïse Harvey est nommée, à compter du 27 juillet 2020, membre du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre