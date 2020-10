Nominations au Conseil supérieur de l'Éducation

Félicitations à Danielle Boucher!

QUÉBEC, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à féliciter Danielle Boucher, qui a été nommée membre de la table du Conseil supérieur de l'éducation par le Conseil des ministres.

« Danielle s'engage dans tous ses projets avec cœur et détermination. Je suis fier que la recommandation de la FCPQ à son égard ait été retenue par le Conseil supérieur de l'Éducation et par le Conseil des ministres. Sa présence à la table du Conseil sera un atout pour le monde de l'Éducation. Félicitations à Danielle et à tous les membres du Conseil! », se réjouit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Danielle Boucher a de nombreuses années d'expérience en tant qu'enseignante, directrice d'école et présidente de l'Association québécoise du personnel de directions d'école. Dans ces rôles, elle a toujours considéré les parents comme des alliés incontournables et a mis de l'avant l'importance de la collaboration entre les familles et l'équipe-école.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec