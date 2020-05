Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

MmeElisa Valentin est nommée, à compter du 1er juin 2020, déléguée générale du Québec à Munich, en Allemagne. Mme Valentin est directrice - Europe et Institutions européennes au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Pierre Méthot est nommé de nouveau membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

M. Richard Petit est nommé, à compter du 3 juillet 2020, membre à temps partiel de cette commission. M. Petit est membre de cette même commission.

Conseil des arts et des lettres du Québec

MmeSonia Cesaratto est nommée membre du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Institut national de la recherche scientifique

MmeEmily Kirby est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Université du Québec

MmeMarie-Pierre Sarrazin est nommée, à compter du 22 juin 2020, membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre