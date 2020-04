Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

MmeAnne-Marie Lepage est nommée de nouveau sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

M. Alain Sénéchal est nommé, à compter du 4 mai 2020, sous-ministre associé par intérim au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. M. Sénéchal est directeur général de l'attribution des bois et du développement industriel à ce ministère.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Gilles-P. Bonneau est nommé, à compter du 20 avril 2020, membre et vice‑président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Bonneau est membre de cette commission.

M. Michel Blais est nommé, à compter du 20 avril 2020, membre de cette commission. M. Blais est avocat plaidant à cette même commission.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

MmeLiza Frulla est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Régie de l'énergie

MmeLouise Rozon est nommée de nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie de l'énergie.

M. Simon Turmel est nommé de nouveau régisseur de cette régie.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

MmeCaroline Chabot est nommée membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Coroner

MmesMarie-Pierre Charland, Mélissa Gagnon, Sophie Régnière et Monique Tremblay sont nommées de nouveau coroners à temps partiel.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Mme Lyne Létourneau est nommée membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

MmeCorina Borri-Anadon et M. Simon Larose sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

MmeCorinne Gendron et M. Éric Lefebvre sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

Société des loteries du Québec

MmeMaud Cohen est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

