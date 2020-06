Nomination de Nicole Arnaboldi au conseil d'administration de Manuvie

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 10 juin 2020 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que Nicole Arnaboldi a été nommée à son conseil d'administration. La nomination de Mme Arnaboldi entre en vigueur le 9 juin 2020.

Mme Arnaboldi est une cadre chevronnée dans le domaine des services financiers. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de Credit Suisse dans le cadre de leurs activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Elle est titulaire d'un juris doctor et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Harvard, ainsi que d'un baccalauréat ès arts du Harvard College.

« Compte tenu de la vaste expérience de Mme Arnaboldi au sein d'une grande institution financière, particulièrement dans le domaine de la gestion d'actifs, nous sommes convaincus qu'elle apportera une perspective précieuse et qu'elle aura une incidence positive sur Manuvie et sur notre conseil d'administration », a déclaré John Cassaday, président du conseil d'administration de Manuvie. « Son expérience et son expertise seront extrêmement précieuses pour soutenir la surveillance efficace de la stratégie et des activités de Manuvie alors que nous continuons de faire ce qui est bien pour nos clients, nos actionnaires et nos employés, et d'autres intervenants. Nous sommes heureux de l'accueillir à Manuvie. »

Mme Arnaboldi se joindra au comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre ainsi qu'au comité de gestion des risques, du conseil d'administration.

Visitez le site manuvie.com pour obtenir de plus amples renseignements sur le conseil d'administration et la gouvernance d'entreprise.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

