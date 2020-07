Nomination de M. Jean-François Samray à titre de président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec

QUÉBEC, le 20 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), M. Gérald Baril, est fier d'annoncer la nomination de M. Jean-François Samray à titre de président-directeur général du CIFQ. M. Samray succédera à M. Denis Lebel, qui occupe ce poste depuis septembre 2017.

« Au nom des membres du CIFQ, je remercie M. Lebel pour ces années au service de l'industrie forestière, comme dirigeant mais aussi à titre d'élu. Notre industrie a connu de nombreux défis ces dernières années, mais aussi de grandes avancées, et nous sommes heureux de compter sur M. Samray pour poursuivre le travail », a déclaré M. Baril.

« Je suis fier de me joindre au CIFQ afin que la forêt fasse partie intégrante de la transformation économique du Québec. La forêt a toutes les qualités nécessaires pour aider le Québec à lutter contre les changements climatiques tout en créant de la richesse dans toutes les régions grâce à nos entreprises forestières », a indiqué M. Samray.

Jean-François Samray occupait depuis décembre 2009 le poste de président-directeur général à l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER). Détenteur d'un baccalauréat en économie de l'Université de Sherbrooke, M. Samray a également poursuivi des études supérieures en science politique à l'Université de Montréal ainsi qu'en gestion au HEC, en plus d'une formation spécialisée en droit communautaire de l'environnement à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Il a également suivi un programme d'Executive Master in Business Administration (EMBA) à la Norwegian Business School d'Oslo.

Depuis 2015, il est également représentant du secteur énergie à la Table des partenaires de la Société du Plan Nord, où il agit à titre de vice-président élu par les représentants, ainsi que mentor en leadership pour les étudiants au EMBA à la Norwegian Business School d'Oslo.

« Les membres du CIFQ pourront compter sur un président-directeur général dynamique et déterminé à multiplier les opportunités de croissance pour notre industrie, et bien au fait des défis qui nous attendent, à commencer par la modernisation du régime forestier », de conclure M. Gérald Baril.

M. Samray entrera en fonction le 10 août prochain.

À propos du CIFQ

L'industrie forestière du Québec représente une force économique dans toutes les régions du Québec ainsi que pour 60 000 familles qui vivent directement des fruits de la forêt. Le CIFQ rappelle que la forêt est le meilleur outil pour lutter contre les changements climatiques, car elle capte et séquestre du carbone. De plus, le bois récolté peut être recyclé, réutilisé et récupéré en plus d'être renouvelable.

