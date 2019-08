Nomination de Julie Dickson et de Guy Bainbridge au conseil d'administration de Manuvie

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 7 août 2019 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que Julie Dickson et Guy Bainbridge ont été nommés à son conseil d'administration. Leurs nominations entrent en vigueur le 7 août 2019.

Mme Dickson a été surintendante des institutions financières au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le principal organisme de réglementation des services financiers du Canada. Elle siège actuellement au Conseil canadien sur la reddition de comptes ainsi qu'aux conseils d'administration de la Dubai Financial Services Authority et du Global Risk Institute. Mme Dickson a été nommée Officier de l'Ordre du Canada et est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université du Nouveau-Brunswick et d'une maîtrise en économie de l'Université Queen's.

M. Bainbridge a été un associé de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Il agissait à titre de chargé de mission d'audit de plusieurs grandes institutions financières au Royaume-Uni, en plus de siéger au conseil d'administration britannique de KPMG. M. Bainbridge est membre de l'Institute of Chartered Accountants of England and Wales et est titulaire d'un baccalauréat en économie du St. John's College (Université de Cambridge).

« Mme Dickson et M. Bainbridge possèdent une expérience et une expertise approfondies qui seront fort précieuses pour assurer la surveillance efficace des stratégies et des activités de Manuvie, a déclaré John Cassaday, président du conseil d'administration de Manuvie. Nous sommes ravis de les accueillir à Manuvie et nous sommes convaincus que leur apport futur sera positif pour Manuvie et le conseil d'administration. »

Mme Dickson intègre le comité de rémunération et de dotation en personnel cadre ainsi que le comité de gestion des risques. Pour sa part, M. Bainbridge se joint au comité d'audit et au comité de gouvernance et des candidatures.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 30 juin 2019, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (877 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie