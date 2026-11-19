Nomadar A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Nomadar A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch