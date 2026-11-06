Nomad legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomad hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.55 USD. Im letzten Jahr hatte Nomad einen Gewinn von 0.460 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 885.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 879.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch