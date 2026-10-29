Nokian Tyres: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nokian Tyres veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nokian Tyres im vergangenen Quartal 413.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nokian Tyres 402.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch