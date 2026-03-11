Nokia will laut Gewerkschaft in der Schweiz Stellen abbauen - Aktie leichter

"Der geplante Stellenabbau wurde heute im Rahmen einer Sozialpartnerinformation bekannt gegeben", sagte Tanja Riepshoff, Rechtsanwältin bei Angestellte Schweiz, am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Eine solche Information ist rechtlich nötig, wenn die geplanten Entlassungen einen gewissen Schwellenwert überschreiten, in diesem Fall rund 10 Prozent der Mitarbeitenden.

Nokia beschäftigt in der Schweiz laut der Gewerkschaft rund 140 Personen. Die Mitarbeitenden seien am Dienstagnachmittag über den Stellenabbau informiert worden, konkrete Details seien aber noch offen. Klarheit über die effektiv wegfallenden Stellen dürfte erst in ein paar Wochen herrschen.

Der Stellenabbau geht laut Mitteilung von Angestellte Schweiz auf einen "Right-Sizing-Plan" zurück. Nokia wolle damit weltweit Personal abbauen, um Investitionen zu optimieren, Betriebsmodelle anzupassen und in Länder mit niedrigeren Kosten zu verlagern.

Die Gewerkschaft fordert sozialverträgliche Lösungen, um die Folgen der Entlassungen abzufedern. Dazu gehören etwa attraktive Regelungen für die Frühpensionierung. Ausserdem sollen Alternativen zu Entlassungen geprüft werden.

Nokia war bisher noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

In Helsinki verliert die Nokia-Aktie zwischenzeitlich 1,01 Prozent auf 6,65 Franken.

