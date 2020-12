Nokia schliesst Vertrag für 5G-Netzwerkleistung in Thailand - Nokia-Aktie schwächelt

Der neue Vertrag sei die Erweiterung einer bestehenden Vereinbarung, teilte Nokia mit. Man werde nun sicherstellen, dass die Netzwerkleistung des Betreibers 5G-fähig sei und einen schnelleren Rollout von 5G-Diensten ermögliche.

An der Börse in Helsinki verliert die Nokia-Aktie am Montag zeitweise 0,35 Prozent und fällt auf 3,17 Euro.

