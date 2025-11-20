Nokia Aktie 472721 / US6549022043
20.11.2025 12:52:00
Nokia Partners With NestAI To Boost AI-powered Defense Solutions
(RTTNews) - Nokia Oyj (NOK), Thursday announced a strategic partnership with NestAI, an European physical AI lab, to advance AI-powered defense solutions.
Under this collaboration, Nokia and NestAI will jointly innovate defense-focused, AI-native solutions by combining Nokia's expertise in secure, AI-native connectivity, sensing, and multimedia with NestAI's platforms in unmanned systems, C2 systems and next-generation AI.
In conjunction with this collaboration, Nokia and investment company Tesi will invest a combined value of 100 million euros in NestAI.
In the pre-market hours, NOK is trading at $6.14, up 1.74 percent on the New York Stock Exchange.
28.10.25
|NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch (Dow Jones)
22.10.25
|Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
08.10.25
|Erste Schätzungen: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
02.10.25
|China plant wohl Einschränkungen für Nokia- und Ericsson-Technik - Aktien aber fest (Dow Jones)
24.07.25
|Nokia-Aktie tiefer: Nokia kämpft mit Umsatzrückgang - Netzwerkinfrastruktur soll Erholung bringen (Dow Jones)
23.07.25
|Ausblick: Nokia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
09.07.25
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
28.05.25
|Nokia-Aktie in Grün: Nokia arbeitet mit Blackned bei militärischer Kommunikation zusammen (Dow Jones)
