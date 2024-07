Nokia-Aktie dennoch in Rot: Ägypten setzt auf Nokia für 5G-Netztechnik

Der Auftrag sehe die Einführung von 5G-Diensten in den ägyptischen Städten Alexandria, Assuan, Kairo, Gizeh und Luxor noch in diesem Jahr vor, wie Nokia am Montag mitteilte. Telecom Egypt hatte sich Anfang 2024 für einen Zeitraum von 15 Jahren die erste 5G-Lizenz des Landes gesichert. Die finanziellen Konditionen des Auftrags wurden nicht bekannt gegeben.

Die Nokia-Aktie notiert an der Nasdaq Nordic zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 42 Schwedischen Kronen.

DJG/DJN/rio/sha

STOCKHOLM (Dow Jones)