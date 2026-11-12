NOK legte Quartalsergebnis vor

NOK hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61.69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NOK 46.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 196.01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 187.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch