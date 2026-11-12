NOK Group legte Quartalsergebnis vor

NOK Group hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61.69 JPY gegenüber 46.55 JPY im Vorjahresquartal.

NOK Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 196.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187.53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch