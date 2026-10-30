Nojima stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nojima hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nojima ein EPS von 32.71 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 261.68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch