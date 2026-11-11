Nohmi Bosai: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nohmi Bosai hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74.95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37.45 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nohmi Bosai einen Umsatz von 31.34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch