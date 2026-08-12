Nofoth Food Products präsentierte Quartalsergebnisse

Nofoth Food Products präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.11 SAR gegenüber 0.130 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nofoth Food Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106.2 Millionen SAR im Vergleich zu 105.5 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch