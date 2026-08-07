NOF stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NOF gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NOF noch ein Gewinn pro Aktie von 0.130 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 433.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch