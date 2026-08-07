NOF gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NOF hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33.53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch