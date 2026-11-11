Noevir informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Noevir lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 120.84 JPY, nach 114.37 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.96 Prozent auf 16.58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17.44 Milliarden JPY gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 240.56 JPY gegenüber 235.10 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3.20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 62.65 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 64.72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch