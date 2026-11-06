Nodebis Applications Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nodebis Applications Registered lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Nodebis Applications Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24.5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.5 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch