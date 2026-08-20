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20.08.2026 06:37:00
Nodebis Applications Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nodebis Applications Registered präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nodebis Applications Registered 0.250 SEK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nodebis Applications Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.8 Millionen SEK im Vergleich zu 26.6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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