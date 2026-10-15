Noda: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Noda hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6.680 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Noda 16.38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch