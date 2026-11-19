Nocera gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Nocera vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35.00 Prozent auf 2.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch