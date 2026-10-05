Nocera öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nocera stellte am 02.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.99 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.030 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nocera mit einem Umsatz von insgesamt 2.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46.10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch