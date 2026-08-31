Nocera gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nocera präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.63 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49.67 Prozent auf 2.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch