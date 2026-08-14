Noble Romans präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Noble Romans hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Noble Romans hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch