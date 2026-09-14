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14.09.2026 06:37:00
Nobility Home gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nobility Home stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.560 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.00 Prozent auf 12.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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