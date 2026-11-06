Nobia Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nobia Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.35 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nobia Registered ein Ergebnis je Aktie von -20.260 SEK vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44.76 Prozent auf 1.28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nobia Registered 2.31 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0.147 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1.27 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.ch