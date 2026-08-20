NOBA Bank Group Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NOBA Bank Group Un hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.22 USD. Im letzten Jahr hatte NOBA Bank Group Un einen Gewinn von 0.170 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 443.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 388.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch