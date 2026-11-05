NOBA Bank Group Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NOBA Bank Group Un hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 458.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 412.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch