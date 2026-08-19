|
19.08.2026 06:37:00
NOBA Bank Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NOBA Bank Group Registered präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.10 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.67 SEK je Aktie erzielt worden.
NOBA Bank Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.15 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Experten hatten einen Gewinn von 2.16 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3.07 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.