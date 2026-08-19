NOBA Bank Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NOBA Bank Group Registered präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.10 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.67 SEK je Aktie erzielt worden.

NOBA Bank Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.15 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 2.16 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3.07 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.ch