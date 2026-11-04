NOBA Bank Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NOBA Bank Group Registered hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.37 SEK, nach 1.71 SEK im Vorjahresvergleich.

NOBA Bank Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.43 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2.26 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3.24 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch