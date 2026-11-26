Noah hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.33 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.680 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14.30 Prozent auf 597.5 Millionen HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697.2 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch