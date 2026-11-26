Noah gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.53 Prozent zurück. Hier wurden 76.2 Millionen USD gegenüber 89.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch