Noah verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Noah hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.78 HKD gegenüber 0.550 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 768.5 Millionen HKD – das entspricht einem Zuwachs von 12.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 684.8 Millionen HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch