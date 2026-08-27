Noah stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Noah hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.350 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Noah 98.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch