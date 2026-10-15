No1 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

No1 hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41.71 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat No1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch