Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’666 -1.2%  SPI 19’394 -1.1%  Dow 50’663 -0.5%  DAX 25’010 -0.8%  Euro 0.9385 -0.9%  EStoxx50 6’194 -1.2%  Gold 4’161 0.1%  Bitcoin 69’935 0.1%  Dollar 0.8315 -0.5%  Öl 101.0 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Dätwyler Aktie 3048677 / CH0030486770

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 23:22:19

No jobs currently available - Check out our other opportunities.

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dätwyler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten